Все российские вузы начнут оценивать по уровню медиаактивности

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства, с просьбой включить в медиарейтинг M-Rate к Минобрнауки обратились более 40 правительственных, частных и подведомственных другим министерствам вузов. Оценка по уровню медиаактивности поможет университетам в стремлении быть привлекательными для абитуриентов, студентов и научных сотрудников, считают в Минобрнауки.

В рамках рейтинга оценивается эффективность PR-департамента, работы с сайтом и в соцсетях. Минобрнауки учитывает работу вузов в Telegram, ВКонтакте, «Одноклассниках» и Rutube. На сегодняшний день в лидерах рейтинга значатся Уральский федеральный университет, Российский экономический университет имени Плеханова, а также Московский государственный технический университет имени Баумана.

Проректор Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Малкарова отмечает, что «коммуникация в соцсетях дает наилучшее взаимодействие с абитуриентами, студентами и их родителями». Проректор Томского государственного университета, который также входит в топ-10 M-Rate, Юлия Эмер говорит о «лояльном коммьюнити», которое формируют вокруг себя соцсети вуза.

Однако эксперты отмечают, что сам по себе рейтинг не даст толчок к развитию университетом. «Это распространенное заблуждение, что подобные рейтинги помогают развитию», — заявил доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака. «Для любого вуза крайне важно открываться и говорить со своей аудиторией на привычном ей языке, на тех площадках, где она находится, в тех форматах, которые ей удобны», — добавляет директор по цифровым медиа и продвижению ВШЭ Анна Подпрятова.