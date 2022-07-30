В российских школах введут новый формат классных часов, посвященных общественным ценностям

«Министерство в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу этого направления в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли сами эти классные часы под названием „Разговоры о важном“ проводить», — заявил он.

Как уточнил Новиков, подобные классные часы будут устраивать в разных форматах в зависимости от возраста обучающихся. В частности, «это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа, который можно при этом транслировать на всю страну».