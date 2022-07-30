18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

В российских школах введут новый формат классных часов, посвященных общественным ценностям

Поделиться:

С 5 сентября 2022 года в школах появятся классные часы, на которых будут обсуждать ценности российского общества, закрепленные в стратегии национальной безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на  начальника Управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.

«Министерство в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу этого направления в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли сами эти классные часы под названием „Разговоры о важном“ проводить», — заявил он.

Как уточнил Новиков, подобные классные часы будут устраивать в разных форматах в зависимости от возраста обучающихся.  В частности, «это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа, который можно при этом транслировать на всю страну».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: