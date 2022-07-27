Петербург станет площадкой для саммита Россия — Африка в 2023 году

«Покидаем Африканский континент под ливень — хорошая примета. Спасибо, друзья, и ждем вас в Питере в следующем году на саммит Россия — Африка», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что власти страны также будут принимать участие в подготовке саммита в Петербурге, сообщает ТАСС.

«Мы договорились также продолжить работу по вопросам, представляющим взаимный интерес, и развивать взаимовыгодное сотрудничество в экономической, научно-технической, культурной и других областях», — сказал Меконнен.