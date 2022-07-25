Минобрнауки намерено изменить процедуру присуждения научных степеней

На сегодняшний день аспиранты и докторанты, готовящиеся к защите диссертации, должны опубликовать ряд статей в научных журналах. Подходящие для этого издания индексируются международными базами данных Web of Science и Scopus, российским Russian Science Citation Index от РАН, а также в «Перечне ВАК» — перечне ведущих рецензируемых научных журналов, включенных Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание учёной степени кандидата и доктора наук.

Как пишет «Коммерсантъ», рамках проекта правительственного постановления об изменении механизма присуждения научных степеней Минобрнауки предложило убрать из разрешенных для публикации баз Web of Science и Scopus и Russian Science Citation Index, оставив только «Перечень ВАК». Таким образом, аспирантам и докторантам разрешат издаваться только в рекомендованных ВАК журналах.

По мнению вице-президента по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаила Гельфанда, дальнейшая ситуация будет зависеть от того, какое решение примет ВАК: они могут «автоматически признать существующие доступные международные базы — и тогда практически ничего не изменится». Другой вариант — если члены ВАК «захотят устроить себе вместо летнего отпуска угольную шахту и начать формировать этот список самостоятельно, рассматривать десятки тысяч журналов по отдельности».

Вице-президент РАН Алексей Хохлов указывает на то, что база Russian Science Citation Index не является международной, поэтому автоматически выпадает из нового перечня. Также он выразил недоумение тем, почему Минобрнауки не хочет учитывать работу РАН, которая отбирает в российскую базу «лучшие отечественные издания» — ввиду этого академия намерена направить министерству замечания и выразить свое несогласие с концепцией документа.

«Помимо этого вызывает сомнение идея формировать список международных баз по предложению ВАК. Не исключено, что они будут лоббировать свой «Перечень ВАК», за который отвечают, чтобы аспирантам было приоритетнее публиковать результаты диссертаций для защиты в журналах из их «Перечня». А там очень много журналов низкого качества. Если они будут оценивать лучшие международные журналы, то это ни к чему хорошему не приведет», — заявил он.