Университет ИТМО стал лидером среди российских вузов в 7 областях Шанхайского рейтинга

Составители Шанхайского рейтинга оценивают вузы по комплексу критериев, среди которых число и цитируемость научных статей, представленных в ведущих научных журналах планеты, международное соавторство, а также наличие престижных научных наград и премий у преподавателей и сотрудников вуза. Всего в рейтинге 54 предмета, которые объединены в пять укрупненных направлений: естественные науки, инженерные науки, науки о жизни, медицинские науки и социальные науки.

В области Automation & Control Университет ИТМО входит в мировой топ-100 вузов, расположившись в этом году на позиции 76-100 и разделив национальное первенство с СПбГУ. Как отмечают в вузе, удерживать «позицию среди ста лучших университетов» по этому направлению ИТМО удается уже четвертый год подряд.

Всего ИТМО представлен в восьми предметных рейтингах. В трех из них университет стал единственным российским участником: это Computer Science & Engineering (позиция в мировом топе 401-500), Telecommunication Engineering (201-300) и Electrical & Electronic Engineering (401-500). Кроме того, в области Nanoscience & Nanotechnology ИТМО занимает первое место среди университетов страны — в мировом топе находится на позиции 201-300.

Еще в двух предметных рейтингах ИТМО входит в тройку лучших среди российских университетов ― это области Materials Science & Engineering (301-400) и Management (401-500).

Как отмечает директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО Илья Куфтырев, залогом успехов вуза в данной рейтинге являются «высококачественные статьи в престижных международных журналах и высокий уровень научной коллаборации». «Но здесь важен и другой аспект: а какой вклад в конечный научный результат внесли исследователи именно этого вуза? ИТМО на данный момент входит в топ-5 российских университетов именно по так называемой «доле участия» в научных статьях (Nature Index), и надеемся, что вклад ИТМО в прорывные научные результаты будет только расти», — говорит он.