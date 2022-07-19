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Наука и образование

В каких юридических вузах России самые высокооплачиваемые выпускники? Появился рейтинг

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Появился рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в сфере юриспруденции. Он составлен аналитиками сервиса SuperJob на основе данных за 2016-2021 годы. В тройке лидеров есть и петербургский университет — СПбГУ, выпускники которого стали получать за прошедший год на 15 тысяч рублей больше. Публикуем рейтинг.

Shutterstock.com
  1. Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников за год выросла на 25 тысяч и достигла 150 000 рублей в месяц.
  2. Московский государственный университет имени Ломоносова. Ежемесячный уровень дохода выпускников в среднем составляет 145 000 рублей.
  3. Санкт-Петербургский государственный университет. Специалисты в правовой сфере, закончившие СПбГУ в 2016-2021 годах, в среднем зарабатывают 130 000 рублей (+15 тысяч за год).
  4. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Финансовый университет при Правительстве РФ. Зарплата выпускников данных вузов выросла на 10 тысяч и составляет в среднем 120 000 рублей в месяц.
  5. Московский государственный юридический университет имени Кутафина. Выпускники получают в среднем 110 000 рублей (+10 тысяч за год).
  6. Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ. Средняя зарплата выпускников выросла на 20 тысяч за год и достигла 100 000 рублей в месяц. 
  7. Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (+10 тысяч за год), Казанский (Приволжский) федеральный университет и Московский университет МВД РФ имени Кикотя (+5 тысяч). Выпускники в первые пять лет после окончания вуза в среднем зарабатывают по 95 000 рублей в месяц.
  8. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Средняя зарплата выпускников выросла на 7 тысяч за год и составила 92 000 рублей в месяц. 
  9. Пермский государственный национальный исследовательский университет и Российский экономический университет имени Плеханова (90 000 рублей в месяц, +10 и 5 тысяч за год соответственно).
  10. Российский университет дружбы народов, Воронежский государственный университет и Государственный университет управления (87 000 рублей в месяц., +14 , 7 и 4 тысячи рублей соответственно).

Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены в этом году между 61 вузом. В порядке места в рейтинге в топ-20 попали университеты Томска, Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Самары, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Владивостока, Самары, Саратова, Барнаула, Калининграда, Уфы, Иркутска, Кемерово, Краснодара, Новосибирска, Ярославля, Иркутска, Ульяновска, Волгограда, Красноярска, Тамбова, Челябинска, Саранска, Пензы, Ставрополя, Твери, Тулы, Ижевска, Ханты-Мансийска, Белгорода, Петрозаводска и Рязани.

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