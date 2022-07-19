В каких юридических вузах России самые высокооплачиваемые выпускники? Появился рейтинг

Появился рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в сфере юриспруденции. Он составлен аналитиками сервиса SuperJob на основе данных за 2016-2021 годы. В тройке лидеров есть и петербургский университет — СПбГУ, выпускники которого стали получать за прошедший год на 15 тысяч рублей больше. Публикуем рейтинг.
- Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников за год выросла на 25 тысяч и достигла 150 000 рублей в месяц.
- Московский государственный университет имени Ломоносова. Ежемесячный уровень дохода выпускников в среднем составляет 145 000 рублей.
- Санкт-Петербургский государственный университет. Специалисты в правовой сфере, закончившие СПбГУ в 2016-2021 годах, в среднем зарабатывают 130 000 рублей (+15 тысяч за год).
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Финансовый университет при Правительстве РФ. Зарплата выпускников данных вузов выросла на 10 тысяч и составляет в среднем 120 000 рублей в месяц.
- Московский государственный юридический университет имени Кутафина. Выпускники получают в среднем 110 000 рублей (+10 тысяч за год).
- Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ. Средняя зарплата выпускников выросла на 20 тысяч за год и достигла 100 000 рублей в месяц.
- Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (+10 тысяч за год), Казанский (Приволжский) федеральный университет и Московский университет МВД РФ имени Кикотя (+5 тысяч). Выпускники в первые пять лет после окончания вуза в среднем зарабатывают по 95 000 рублей в месяц.
- Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Средняя зарплата выпускников выросла на 7 тысяч за год и составила 92 000 рублей в месяц.
- Пермский государственный национальный исследовательский университет и Российский экономический университет имени Плеханова (90 000 рублей в месяц, +10 и 5 тысяч за год соответственно).
- Российский университет дружбы народов, Воронежский государственный университет и Государственный университет управления (87 000 рублей в месяц., +14 , 7 и 4 тысячи рублей соответственно).
Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены в этом году между 61 вузом. В порядке места в рейтинге в топ-20 попали университеты Томска, Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Самары, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Владивостока, Самары, Саратова, Барнаула, Калининграда, Уфы, Иркутска, Кемерово, Краснодара, Новосибирска, Ярославля, Иркутска, Ульяновска, Волгограда, Красноярска, Тамбова, Челябинска, Саранска, Пензы, Ставрополя, Твери, Тулы, Ижевска, Ханты-Мансийска, Белгорода, Петрозаводска и Рязани.
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