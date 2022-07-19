В каких юридических вузах России самые высокооплачиваемые выпускники? Появился рейтинг

Появился рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в сфере юриспруденции. Он составлен аналитиками сервиса SuperJob на основе данных за 2016-2021 годы. В тройке лидеров есть и петербургский университет — СПбГУ, выпускники которого стали получать за прошедший год на 15 тысяч рублей больше. Публикуем рейтинг.