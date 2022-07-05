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Наука и образование

Российские школьники смогут бесплатно пройти курсы по программированию

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Российские школьники 8-11 классов смогут бесплатно пройти двухлетние курсы по современным языкам программирования. Такой указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Shutterstock.com

«Это позволит ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию, что в свою очередь должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой», — подчеркнули в кабмине.

Школьники будут заниматься по программе из четырех модулей по 36 академических часов, всего обучение будет занимать два года. Ученикам предложат на выбор два формата обучения: онлайн с применением дистанционных технологий и офлайн — на базе региональных образовательных площадок.

«Предполагается, что на первом этапе бесплатные курсы по программированию пройдут не менее 100 тысяч ребят. В последующие годы их число вырастет до 240 тысяч», — добавили в пресс-службе кабмина. Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Из федерального бюджета на реализацию проекта выделят 6,8 млрд рублей на три года.

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