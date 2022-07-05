Российские школьники смогут бесплатно пройти курсы по программированию

«Это позволит ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию, что в свою очередь должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой», — подчеркнули в кабмине.

Школьники будут заниматься по программе из четырех модулей по 36 академических часов, всего обучение будет занимать два года. Ученикам предложат на выбор два формата обучения: онлайн с применением дистанционных технологий и офлайн — на базе региональных образовательных площадок.

«Предполагается, что на первом этапе бесплатные курсы по программированию пройдут не менее 100 тысяч ребят. В последующие годы их число вырастет до 240 тысяч», — добавили в пресс-службе кабмина. Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Из федерального бюджета на реализацию проекта выделят 6,8 млрд рублей на три года.