Глава СК поручил прекратить прием студентов в магистратуру с нового учебного года

Такое решение было принято «в целях дальнейшего укрепления качества образования и обеспечения непрерывности образовательного процесса будущих кадров ведомства — следователей и криминалистов». Теперь будущие следователи и криминалисты будут обучаться исключительно в рамках специалитета.

Как считает Бастрыкин, современная образовательная система предполагает «совершенно неподходящий формат» подготовки квалифицированных кадров. По его мнению, подготовка кадров с исключительным профессионализмом и глубоким знанием специальных областей невозможна в рамках двухлетней программы.