NASA показало кадр уникального парада планет. Теперь это явление можно будет увидеть лишь в 2040 году

Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроились в одну линию. Увидеть это явление можно было с 03:30 до 04:00 по московскому времени 24 июня. В следующий раз такая возможность появится лишь в 2040 году. Через 18 лет ожидается, что встанут в один ряд Марс, Юпитер, Меркурий, Венера и Сатурн, а между последними образуется так называемый лунный серп.