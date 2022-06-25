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NASA показало кадр уникального парада планет. Теперь это явление можно будет увидеть лишь в 2040 году

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В ночь на 24 июня жители Земли наблюдали редкое астрономическое явление — парад пяти планет. Схему парада и снимки показало космическое агентство NASA.

Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроились в одну линию. Увидеть это явление можно было с 03:30 до 04:00 по московскому времени 24 июня. В следующий раз такая возможность появится лишь в 2040 году. Через 18 лет ожидается, что встанут в один ряд Марс, Юпитер, Меркурий, Венера и Сатурн, а между последними образуется так называемый лунный серп.

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