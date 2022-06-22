Музей Ахматовой запускает первое музейное интернет-радио. Среди ведущих – Светлана Крючкова, Яков Гордин и другие

Как рассказали в музее, эфирная сетка интернет-радио будет состоять из авторских передач об истории и современной культуре, архивных записей из музейных фондов, музыки современных композиторов, обсуждений актуальной повестки музейного дела, радиоспектаклей, новостных выпусков, интервью, блоков для детей и многого другого.

«При создании программ акцент делается на неожиданном преломлении классических тем и сюжетов и равном диалоге «мэтров» от искусства с молодыми исследователями и дилетантами в самом хорошем смысле этого слова. Среди авторов и ведущих — Светлана Крючкова, Валерий Шубинский, Яков Гордин, Глеб Морев, Никита Елисеев, Павел Котляр и многие другие – искусствоведы, историки, музыканты, актеры», — рассказали в музее.

Некоторые выпуски уже доступны для прослушивания в формате подкастов. Все они опубликованы в соцсетях музея Анны Ахматовой.

Также к запуску первого музейного интернет-радио приурочено открытие лектория «Как быть?». С 13.00 25 июня будут проходить несколько круглых столов с обсуждением роли художника и искусстве, театрального искусства и писательского мастерства. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.