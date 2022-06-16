ЮНЕСКО: каждый десятый взрослый человек на Земле не умеет читать и писать

«Я также думаю обо всех тех, кто не имел права на образование в детстве, о 770 млн взрослых, которые не умеют читать или писать», — сказала Азуле на седьмой Международной конференции по образованию взрослых.

Как пишет ТАСС, Азуле призывает прикладывать больше усилий по обеспечению образования для взрослых. По данным организации, самыми безграмотными регионами считаются некоторые африканские страны. Антирекорд по этому показателю — у Сомали, где читать и писать среди взрослых в возрасте от 15 лет и старше умеет только 5% населения. На втором месте — Чад (22%), третью строчку занимает Мали (31%).