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Университет ИТМО вошел в тройку лидеров по размеру зарплат IT-выпускников

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Петербургский Университет ИТМО вошел в тройку лидеров рейтинга вузов по размеру зарплат IT-выпускников. Растут доходы сильнее всего у тех, кто окончил МГУ, только за текущий год — на 30 тысяч рублей.

Shutterstock.com

По данным аналитиков SuperJob, которые приводит РБК, самая высокая зарплата среди выпускников IT-специальностей у тех, кто окончил Московский физико-технический университет (МФТИ) — в среднем они получают 250 тысяч рублей в месяц, а рост заработка, в свою очередь, составил 20 тысяч рублей (9%) за год. На втором месте рейтинга МГУ имени Ломоносова. Здесь выпускники также получают около 250 тысяч рублей, при этом их зарплаты растут сильнее — на 30 тысяч в текущем году (+17%).

Третье место рейтинга разделили Московский государственный технический университет имени Баумана (МГТУ), Университет ИТМО и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Выпускники данных вузов получают в среднем 200 тысяч рублей в месяц.

Следом за лидерами рейтинга идет Новосибирский государственный университет (НГУ), выпускники которого получают в среднем 170 тысяч рублей, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (ННГУ), средняя зарплата выпускников которого оценивается в 155 тысяч рублей, а также Казанский федеральный университет (КФУ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) с зарплатой выпускников в районе 150 тысяч рублей.

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