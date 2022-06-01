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Наука и образование

Больше 60% жителей России выступили за введение геймерских дисциплин в школах

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Почти 64% россиян выступают за введение геймерских дисциплин в школьную программу или хотя бы не против этого. Треть опрошенных считают, что игровые дисциплины стоит ввести в обязательную программу, пишет РБК.

Shutterstock.com

К таким выводам пришли по результатам исследования, проведенного VK Play и ResearchMe. Четверть опрошенных хотели бы, чтобы дети начали карьеру в играх. Среди причин выбора такой профессии прозвучали: достойный заработок (48%), возможность самовыражаться в творчестве (46%), создание уникального технологического продукта (45%) и трудоустройство в престижную компанию (36%).

Около 33% респондентов хотели бы, чтобы их дети в игровой индустрии занимались разработкой. За ними по популярности следуют профессия 3D-модельера (8%) и геймдизайнера (8%). Порядка 25% родителей рассчитывают на доход от 100 до 200 тысяч рублей для своих детей, а 5% ожидают зарплату более 200 тысяч рублей.

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