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Ученые впервые расшифровали геном одного из жителей Помпей. Оказалось, что он мигрант

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Международный коллектив палеогенетиков впервые успешно извлек ДНК из останков двух древних жителей древнеримских Помпей и восстановил геном одного из них. Специалисты выяснили, что этот горожанин был мигрантом из Сардинии, а не местным жителем. Об этом сообщается в статье в журнале Scientific Reports.

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По словам исследователей, они впервые извлекли значительную часть сегментов генома из останков двух древних жителей Помпей: пожилой женщины в возрасте свыше 50 лет и мужчины в возрасте от 35 до 40 лет. Они мгновенно погибли от теплового удара и были погребены под толстым слоем пепла.

При этом геном мужчины был полностью расшифрован. «Его изучение раскрыло глубокие связи между жителями Рима и других регионов античного Средиземноморья», — подчеркнули авторы исследования. 

Структура Y-хромосомы и ядерного генома мужчины свидетельствует о том,  что его ближайшие родственники жили на острове Сардиния или на Мальте, а не в окрестностях Помпей. Как считают исследователи, жители этих регионов поддерживали друг с другом контакты и активно мигрировали.

Кроме того, ученые выявили в костях мужчины следы палочки Коха, возбудителя туберкулеза. А у женщины, предположительно, был остеохондроз.

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