Музыка мозга и «глаза» растений: в ИТМО открывается выставка научно-технологического искусства STAGE 2022

Из материалов исследований, проведенных магистрантами в период обучения, выставка собирает эклектичный образ современности. Археология медиа, биооптика (аналог зрения у растений) и сонификация ритмов головного мозга, искусственный интеллект и работа с большими данными, реконструкция почвы библейских времен и восприятие звуков младенцем в утробе матери — это некоторые из тем, раскрываемые молодыми art & science художниками в своих работах.

Несколько работ обращаются к реалиям постковидной эпохи, пытаясь переосмыслить опыт общественных и личных потрясений. Авторы синтезируют запахи привычных продуктов, искаженные коронавирусом в восприятии больных, пишут «ковидную симфонию», используя для партитуры данные о динамике заболеваемости в разных странах, и отдают переписку с бывшим «на съедение» нейросети.