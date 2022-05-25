Музыка мозга и «глаза» растений: в ИТМО открывается выставка научно-технологического искусства STAGE 2022

В Университете ИТМО открывается выставка научно-технологического искусства. В рамках STAGE 2022 будут представлены дипломные арт-проекты, созданные студентами магистратуры Art & Science — художественные исследования на стыке искусства, науки и технологий в форме интерактивных инсталляций, аудиовизуальных сред, VR, биоарт и нейроарт-проектов.
Из материалов исследований, проведенных магистрантами в период обучения, выставка собирает эклектичный образ современности. Археология медиа, биооптика (аналог зрения у растений) и сонификация ритмов головного мозга, искусственный интеллект и работа с большими данными, реконструкция почвы библейских времен и восприятие звуков младенцем в утробе матери — это некоторые из тем, раскрываемые молодыми art & science художниками в своих работах.
Несколько работ обращаются к реалиям постковидной эпохи, пытаясь переосмыслить опыт общественных и личных потрясений. Авторы синтезируют запахи привычных продуктов, искаженные коронавирусом в восприятии больных, пишут «ковидную симфонию», используя для партитуры данные о динамике заболеваемости в разных странах, и отдают переписку с бывшим «на съедение» нейросети.
Научными руководителями арт-проектов выступили художники и теоретики новых медиа Наталья Федорова, Дмитрий Морозов (::vtol::), Ипполит Маркелов, Елена Никоноле, Борис Шершенков и другие. Художники-участники выставки Дарья Леконцева, Александр Погребняк, Даниил Якимов и Анна Ильченко, Ксения Бахтина, Елизавета Цветкова, Евгения Гордеева и Карина Рахманова, Данила Логвиненко, Роман Смирнов, Ульяна Любенова, Надежда Бей, Мария Мощенская, Сираж Фархан, Вероника Призова, Михаил Шалепо, Ксения Горланова, Галина Алферова, Антон Щеголев. Кураторами выступили Христина Отс и Ася Каплан.
Выставка STAGE 2022 будет работать с 27 мая по 24 июля 2022 года в Университете ИТМО на улице Ломоносова, 9А — в здании домовой церкци. Вход свободный по предварительной регистрации.
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