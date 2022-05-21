Космический корабль Starliner впервые пристыковался к МКС. Он доставил на станцию полезные грузы

Стыковка состоялась в 20:28 по времени Восточного побережья США (3:28 по мск), однако она должна была произойти раньше – в 19:10 (2:10 мск). Ее отложили, когда корабль находился всего в 10 м от МКС. Как пишет РБК, возникла техническая проблема, в том числе со стыковочным механизмом.

Космический корабль доставил на станцию 360 килограммов полезных грузов. Также на борту находился командир «Рози Рокетир» — человекоподобное тестовое устройство, которое измеряет нагрузки при помощи 15 датчиков.



Шлюз Starliner должны открыть в 19:45 мск 21 мая (11:45 по времени Восточного побережья), чтобы астронавты могли забрать привезенные грузы. А обратно космический корабль вернется через пять дней.