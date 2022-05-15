18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

NASA показало снимок с Марса. На нем видно отверстие в скале, напоминающее «дверной проем»

Поделиться:

Ученые NASA поделились фотографией, сделанной марсоходом Curiosity на склоне Фронтон Гринхью. В марсианской скале можно заметить отверстие, которое похоже на «дверной проем».

Несмотря на загадочность снимка, ученые объяснили, что это обычное пространство, которое образовалось между двумя трещинами в скале. «Эта местность [вблизи горы Шарп] образовалась из старых песчаных дюн», — заявил сотрудник Марсианской научной лаборатории Ашвин Васавада.

Он уточнил, что высота «проема» составляет около 30 сантиметров, а такие трещины здесь обычно вертикальные. Из‑за давления песчаник изгибался и трескался в разных местах, поэтому, предположительно, появился разлом, его середина исчезла, а блоки пород раздвинулись.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: