NASA показало снимок с Марса. На нем видно отверстие в скале, напоминающее «дверной проем»

Несмотря на загадочность снимка, ученые объяснили, что это обычное пространство, которое образовалось между двумя трещинами в скале. «Эта местность [вблизи горы Шарп] образовалась из старых песчаных дюн», — заявил сотрудник Марсианской научной лаборатории Ашвин Васавада.

Он уточнил, что высота «проема» составляет около 30 сантиметров, а такие трещины здесь обычно вертикальные. Из‑за давления песчаник изгибался и трескался в разных местах, поэтому, предположительно, появился разлом, его середина исчезла, а блоки пород раздвинулись.