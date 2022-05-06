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Наука и образование

Российские ученые создали целебную колбасу для людей с диабетом

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Ученые из технологического института РГАУ-МСХА создали рецепт приготовления вареной колбасы, снижающей уровень сахара в крови. Обновленный продукт предназначен для людей с преддиабетом и диабетом 2-го типа. Таких людей в стране насчитывается более пяти миллионов, пишет РИА «Новости».

В колбасу добавляют растительный гипогликемический препарат «Арфазетин» и настой створок фасоли. Эти компоненты помогают обеспечить лечебный эффект. Рассчитывается, что продукт для людей с диабетом будет стоить примерно столько же, сколько и обычная колбаса. Дело в том, что вместо молочного сырья в состав добавляют продукт переработки фасоли — это удешевляет производство.

Целебную колбасу планируют начать выпускать к концу осени. Вначале по 200 килограммов в день, а затем постепенно наращивая производство. Ожидается, что мясопродукт поможет уменьшить импорт лекарств для профилактики и лечения диабета.

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