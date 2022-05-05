Петербургские ученые разработали алгоритм для снижения шума авиационных двигателей

Специалисты научного центра «Передовые цифровые технологии», созданного на базе СПбПУ Петра Великого, создали в рамках проекта математическую модель, вычислительные алгоритмы и программное обеспечение. Применение разработки позволит обеспечить высокую точность расчета аэродинамических и аэроакустических характеристик и существенно сократить время проектирования «тихих» двигателей нового поколения.

Как считает заведующий лаборатории «Вычислительная гидроаэроакустика и турбулентность», входящей в состав научного центра, данный проект является одним из успешных примеров отечественных разработок, направленных на математическое моделирование аэродинамики и акустики пассажирских самолетов.

«Погрешность предсказания уровней тонального и широкополосного шума в адресуемом диапазоне частот при использовании этой модели составляет не более 3-5 дБ, то есть близка к погрешностям измерений. Этот показатель превосходит точность аналогичных моделей, что доказано путем сопоставления результатов расчетов с экспериментальными данными NASA», — отмечают в пресс-службе Смольного.