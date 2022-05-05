Петербургские ученые разработали алгоритм для снижения шума авиационных двигателей

Петербургские ученые из научного центра «Передовые цифровые технологии» при Политехе разработали алгоритм, позволяющий снизить уровень шума авиационных двигателей.
Специалисты научного центра «Передовые цифровые технологии», созданного на базе СПбПУ Петра Великого, создали в рамках проекта математическую модель, вычислительные алгоритмы и программное обеспечение. Применение разработки позволит обеспечить высокую точность расчета аэродинамических и аэроакустических характеристик и существенно сократить время проектирования «тихих» двигателей нового поколения.
Как считает заведующий лаборатории «Вычислительная гидроаэроакустика и турбулентность», входящей в состав научного центра, данный проект является одним из успешных примеров отечественных разработок, направленных на математическое моделирование аэродинамики и акустики пассажирских самолетов.
«Погрешность предсказания уровней тонального и широкополосного шума в адресуемом диапазоне частот при использовании этой модели составляет не более 3-5 дБ, то есть близка к погрешностям измерений. Этот показатель превосходит точность аналогичных моделей, что доказано путем сопоставления результатов расчетов с экспериментальными данными NASA», — отмечают в пресс-службе Смольного.
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