Петербургский Политех стал лидером в России по вкладу в цели устойчивого развития ООН

В общем списке СПбПУ вошел в группу мест с 101-го по 200-е. В прошлом году университет находился в третьей сотне. Точное место в вузе не уточнили.

«Мы уже много лет работаем над технологическими разработками, повышающими качество жизни людей и снижающими нагрузку на окружающую среду. Это и электротранспорт, и новые батареи, и противовирусные препараты, и крупномасштабные проекты по управлению водными ресурсами», — сообщил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Он подчеркнул, что в вузе действует программа энергоэффективности, предоставляются рабочие места для людей с ограниченными возможностями.

«Один из приоритетов новой программы развития университета до 2030 года — устойчивость. Мероприятия программы "Приоритет-2030" направлены на проведение исследований и разработок в области водородной энергетики, биотоплива, цифровых двойников и зеленых биотехнологий для агроиндустрии, лекарств и методов диагностики для социально значимых заболеваний», — заявила глава Управления стратегического планирования и программ развития СПбПУ Мария Врублевская.

Всего называют 17 целей устойчивого развития ООН, в том числе обеспечение гендерного равенства, борьба с изменением климата и его последствиями, ликвидация нищеты и голода.