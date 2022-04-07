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Наука и образование

Институт Финляндии в Петербурге сообщил о временной приостановке работы

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Институт Финляндии в Петербурге решил приостановить работу. Оно было принято на заседании правления финско-российского общества в Хельсинки, сообщает издание Yle.

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Генеральный секретарь финско-российского общества Ниины Синкко заявила, что нормальная работа Института в России в настоящее время невозможна. Она добавила, что организация не может продолжать работать в Петербурге в соответствии со своими ценностями.

Синкко выразила надежду, что это будет только приостановка деятельности, а не полное закрытие НКО спустя 30 лет работы в России.

Институт Финляндии — автономная некоммерческая организация, которая входит в сеть культурно-научных институтов Суоми. Она объединяет 17 самостоятельных организаций по всему миру. Согласно описанию организации на сайте, ее цель — продвигать и поддерживать финскую культуру и научное сотрудничество в России. Сотрудники Института занимаются организацией фестивалей, выставок, семинаров, а также поддерживают участие специалистов из Финляндии в крупных проектах.

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