18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

IELTS приостановила проведение всех экзаменов по английскому языку в России

Поделиться:

Международная система оценки знания английского языка IELTS отменяет все экзамены на территории России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо IELTS.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

«В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English», — говорится в письме сети школ BKC.

В компании предложили тем, кто уже оплатил сдачу экзаменов, перевести эти средства на курсы подготовки к нему. В противном случае деньги заморозят до возобновления экзаменационных сессий в России.

«К сожалению, на данный момент мы не располагаем информацией о точных сроках появления новых доступных дат для регистрации, но мы будем прикладывать все усилия для скорейшей организации вашего экзамена», — добавили в компании.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: