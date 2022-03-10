IELTS приостановила проведение всех экзаменов по английскому языку в России

«В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English», — говорится в письме сети школ BKC.

В компании предложили тем, кто уже оплатил сдачу экзаменов, перевести эти средства на курсы подготовки к нему. В противном случае деньги заморозят до возобновления экзаменационных сессий в России.

«К сожалению, на данный момент мы не располагаем информацией о точных сроках появления новых доступных дат для регистрации, но мы будем прикладывать все усилия для скорейшей организации вашего экзамена», — добавили в компании.