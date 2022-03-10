IELTS приостановила проведение всех экзаменов по английскому языку в России

Международная система оценки знания английского языка IELTS отменяет все экзамены на территории России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо IELTS.
«В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English», — говорится в письме сети школ BKC.
В компании предложили тем, кто уже оплатил сдачу экзаменов, перевести эти средства на курсы подготовки к нему. В противном случае деньги заморозят до возобновления экзаменационных сессий в России.
«К сожалению, на данный момент мы не располагаем информацией о точных сроках появления новых доступных дат для регистрации, но мы будем прикладывать все усилия для скорейшей организации вашего экзамена», — добавили в компании.
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