Более 75% школьных учителей в России имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда

Всего в России 76% учителей имеют ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда. Это данные за декабрь 2021 года, представленные Минпросвещения в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Сам МРОТ в прошлом году составлял 12,8 тысячи рублей.

Как отмечают в министерстве, в регионах применяются различные подходы к оплате труда учителей. В связи с этим возникает непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных выплат. Также при анализе оплаты труда была зафиксирована необоснованная дифференциация зарплаты между педагогами внутри регионов.

Для урегулирования ситуации с 1 сентября 2022 года по июль 2023-го в планируется провести апробацию единых требований к системам оплаты труда педагогов. В рамках данного периода предполагается провести оценку финансовых ресурсов, необходимых для внедрения единых требований по всей стране. По итогам будет представлен доклад с результатами апробации. В дальнейшем планируется принять постановление правительства о единых требованиях к системам оплаты труда педагогов детсадов, школ, колледжей и организаций допообразования по всей России.