Девятиклассники Петербурга смогут сдать итоговое собеседование по русскому языку в дистанционном формате

В школах, где итоговое собеседование будет проводиться в очном формате, для девятиклассников будут выделены отдельные входы, чтобы не допускать скопления учащихся и смешивания классов. Каждому ученику измерят температуру, а классы будут дезинфицировать до и после проведения испытания.

В дистанционном формате собеседование будет проводиться на одной из платформ, выбранной образовательным учреждением и знакомой школьникам. Учащимся предстоит пройти четыре испытания: выразительное чтение текста, пересказ прочитанного с включением дополнительной информации, монолог по выбранной теме и диалог с собеседником по теме монолога.

Оценку за собеседование не ставят — только «зачет» или «незачет». Для зачета из максимально возможных 20 баллов достаточно набрать 10. Если ребенок находится на больничном или не может принять участие в собеседовании по другой уважительной причине, он сможет пройти испытание 9 марта и 16 мая. В эти же даты учащиеся, которые не наберут 10 баллов, смогут прийти на пересдачу.

Итоговое собеседование пройдет в Петербурге завтра, 9 февраля. За сутки его начала ответственный организатор от школы проинформирует каждого ученика о времени начала собеседования при дистанционном формате и о графике прихода в школу при очном формате.