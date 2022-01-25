Полярник Владимир Евсеев «Слышу свист бомбы, ныряю в подворотню. Взрыв! Выхожу — здания, где мы стояли секунду назад больше нет»

А в Арктическом институте как оказались?

Я по распределению попал в Гипроречтранс, но, когда туда пришел, выяснилось: моя должность уже занята. А после окончания Арктического училища, я обязан был пять лет отработать в Арктике (пять лет на береговой полярной станции или на островной стации три года). Придя снова к начальнику училища с отказом Гипроречтранса, я спросил, что же делать. Он предложил мне ехать за направлением в Москву в Министерство Морского флота СССР.

Я спросил как же мне ехать, у меня же нет денег. Мне дали 100 рублей на проезд, хотя даже их мне выдали незаконно, ведь формально я уже не был курсантом училища. При этом самый дешевый билет до Москвы в одну сторону стоил тогда 79 рублей, а ведь мне нужно было заплатить еще за обратный проезд. К тому же деньги понадобиться на питание и проживание в гостинице! Я понял, что придется ехать зайцем. На пригородных поездах я добрался до Любани, потом Окуловки, а там запрыгнул в товарный поезд, на которым добрался до Москвы. Пришел в Министерство, там мне дали направление в гостиницу-общежитие: 10 рублей койка в день.

Я устроился, заплатил за первый день, пошел гулять по Москве, вдруг увидел в магазине часы-будильник. Дефицит страшный тогда был. Стоил 43 рубля, я его купил. Таким образом, у меня всего осталось меньше 50 рублей. А предложений на мою работу от Министерства все так и не было. Три дня я так прожил, деньги кончались и тогда я пошел ночевать на Ленинградский вокзал, но там без билета не пустили. Тогда я пошел в вагонное депо, решил спать в вагоне. Но там все двери вагонов оказались закрытыми. Вдруг в окне одного вагона ярко загорелся свет и меня жестом пригласили внутрь. Только залез, мне говорят, мол, руки вверх. Оказывается, это милиция дежурила, приняли меня за бандита. Говорят, мол, там каждую неделю убийства совершались. Ну, мы разобрались, они мне помогли устроиться в зале ожидания Ленинградского вокзала.

Наконец на пятый день в министерстве обрадовали, что в Арктическом институте освободилось место. А денег на обратную дорогу у меня уже не было. Поэтому обратно тоже поехал зайцем: на пригородных до Калинина (теперь Тверь), там запрыгнул в товарный поезд, который вез новые грузовики ЗИЛ. Открыл кабину одного из них и в комфорте уснул. В Ленинграде в отделе кадров Арктического института спросили, есть ли вопросы. Вопрос был один — «Какая зарплата?» Начальник отдела кадров ответил, что такие вопросы даже неприлично задавать, добавив: «550 рублей». Не жирно, но прожить можно было.