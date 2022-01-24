Ученые обнаружили первую создающую звезды черную дыру

Первая создающая звезды черная дыра обнаружена в центре карликовой галактики Henize 2-10 в 30 миллионах световых лет от Земли. И, как предполагают ученые из NASA, делает она это очень быстро. На снимках, полученных от телескопа «Хаббл», исследователи заметили поток горячего газа, соединяющий черную дыру и ближайшую к ней область, где формируются звезды. Его ученые метафорично назвали пуповиной, скопление рожденных светил — колыбелью.

Это эффект противоположен тому, что наблюдается в более крупных галактиках — где материал, падающий в черную дыру, уносится окружающими магнитными полями, образуя сверкающие струи плазмы, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света. Газовые облака, оказавшиеся на пути струй, были бы нагреты намного выше их способности остывать и образовывать звезды. Но с менее массивной черной дырой в Henize 2-10 и ее более мягким оттоком газ был сжат ровно настолько, чтобы ускорить образование новых звезд.