Ученые обнаружили первую создающую звезды черную дыру

Оказывается, черные дыры не такие уж и злодеи. Телескоп «Хаббл» обнаружил первую черную дыру, которая не уничтожает звезды, а создает их.
Первая создающая звезды черная дыра обнаружена в центре карликовой галактики Henize 2-10 в 30 миллионах световых лет от Земли. И, как предполагают ученые из NASA, делает она это очень быстро. На снимках, полученных от телескопа «Хаббл», исследователи заметили поток горячего газа, соединяющий черную дыру и ближайшую к ней область, где формируются звезды. Его ученые метафорично назвали пуповиной, скопление рожденных светил — колыбелью.
Это эффект противоположен тому, что наблюдается в более крупных галактиках — где материал, падающий в черную дыру, уносится окружающими магнитными полями, образуя сверкающие струи плазмы, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света. Газовые облака, оказавшиеся на пути струй, были бы нагреты намного выше их способности остывать и образовывать звезды. Но с менее массивной черной дырой в Henize 2-10 и ее более мягким оттоком газ был сжат ровно настолько, чтобы ускорить образование новых звезд.
«Десять лет назад, будучи аспирантом и думая, что я посвящу свою карьеру звездообразованию, я не представляла, что посмотрю на данные Henize 2-10 — и все изменится. С самого начала я знала, что в Henize 2-10 происходит что-то необычное и особенное, и теперь «Хаббл» предоставил очень четкую картину связи между черной дырой и соседней областью звездообразования, расположенной в 230 световых годах от черной дыры», — отметила главный исследователь новых наблюдений «Хаббла» Эми Рейнс.
«Henize 2-10 находится достаточно близко от нас, на расстоянии всего 30 миллионов световых лет, чтобы «Хаббл» смог очень четко зафиксировать как изображения, так и спектроскопические свидетельства черной дыры. Дополнительным сюрпризом было то, что вместо уничтожения звезд эта черная дыра, наоборот, рождает новые», — добавил аспирант Рейнс и ведущий автор нового исследования Закари Шутте.
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