В российских школьных учебниках по истории хотят отказаться от «европоцентризма»

Он заявил, что авторы проекта авторы решили отойти от «европоцентризма» — мировоззренческой установки, согласно которой Европа является центром мировой культуры и цивилизации. В новой концепции больше уделят внимания истории Азии, Африки и Латинской Америки. В курс также предложили включить историю стран СНГ, Балтии.

В новом курсе останутся перечень основных событий, дат и персоналий, который необходимо знать школьникам. В этом случае учителя будут вынуждены самостоятельно находить нужный баланс между историей других стран и Европы.

В феврале концепцию отправят на обсуждение к экспертам в Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российскую академию образования, МГУ и РГГУ. В марте по документу соберут замечания, а к апрелю его доработают и отправят в Минпросвещения. Готовый стандарт должен быть представлен уже к 1 сентября.