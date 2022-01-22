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Наука и образование

Студентов СПбГУ переводят на дистанционное обучение из-за «Омикрона»

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Сессия в Санкт-Петербургском государственном университете пройдет в дистанционном формате из-за распространения «Омикрона» в городе. Об этом сообщил Студенческий совет СПбГУ.

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Уже с понедельника, 24 января, студенты СПбГУ будут сдавать сессию удаленно. Такой формат обучения будет действовать до особого распоряжения руководства университета.  Соответствующий приказ подписала исполняющая обязанности первого проректора по учебной работе Наталья Бойко. 

Кроме того, первый проректор университета Елена Чернова подписала приказ «О мерах по предупреждению распространения COVID-19», которым устанавливается численность работников вуза, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

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