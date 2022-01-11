Стоимость платного обучения в российских вузах увеличилась в 2,6 раза за последние 10 лет

По данным мониторинга НИУ ВШЭ, о котором пишет Znak, в 2011 году стоимость одного семестра платного обучения в российском вузе составляла 58,9 тысячи рублей. За 10 лет образование подорожало в 2,6 раза — в 2021 году семестр в среднем обходился в 155,2 тысячи рублей.

За минувший год также заметно подорожало обучение на первом курсе — на 10%, а в сравнении с допандемийным 2019-ым — на 17%. Увеличение стоимости обусловлено переориентацией платежеспособного спроса на вузы и программы более высокого качества — соответственно, более дорогие.

Несмотря на то, что платное обучение с каждым годом становится все дороже, россияне на образовании экономить не намерены. Как отмечают эксперты, платить более высокую цену готовы за высокое качество образования и высокую репутацию вуза.