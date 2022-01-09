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Ученые обнаружили астероид, который опасно сблизится с Землей в 2095 году

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Астероид массой 18 тысяч тонн сблизится с нашей планетой в апреле 2095 года. Об этом сообщают ученые Института прикладной математики РАН. Астероид получил название UL17.

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«Основываясь на предварительных расчетах, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роскосмоса.

Сообщается, что уточненная масса небесного тела составляет 25,8, что соответствует «диаметру астероида около 24 метров и массе порядка 18 тысяч тонн». Согласно расчетам ученых, в настоящее время вероятность столкновения UL17 с Землей составляет 0,02%. Эти и другие расчеты основаны на 74 позиционных измерениях астероида, которые были получены специалистами в период с 27 октября по 29 декабря 2021 года. 

Также ученые уточнили, грозит ли Земле столкновение с астероидом Апофис, который имеет 400 метров в диаметре. По обновленным данным, опасность в данный момент отсутствует. Астероид Апофис был открыт в 2014 году. 

 

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