Институт философии РАН потратил 742 тысячи рублей на исследование ада. Еще несколько работ были посвящены изучению зла и австрийской философии XIX-начала XX века.
О том, что Институт философии РАН потратил 742 тысячи рублей на исследование «Является ли злом существование ада», свидетельствуют данные с сайта госзакупок. В октябре 2021 года договор был исполнен. Единственным поставщиком закупки указан Игорь Гаспаров — доцент, кандидат философских наук, который работает в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко и Высшей школе экономики.
Какие еще исследования в 2021 году провел Институт философии РАН?
- Научная работа «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX — начала XX: Основные идеи и позднесхоластические корни», которая обошлась в 667 тысяч рублей;
- Исследование «Бесполезная свобода и проблема ада», 742 тысячи рублей;
- Исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея», 686 тысяч рублей.
«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — прокомментировали РБК необходимость исследования «Является ли злом существование ада» в институте.
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