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Трата дня: 742 тыс рублей — во столько обошлось изучение ада Институту философии РАН

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Институт философии РАН потратил 742 тысячи рублей на исследование ада. Еще несколько работ были посвящены изучению зла и австрийской философии XIX-начала XX века.

estvanik / Shutterstock.com

О том, что Институт философии РАН потратил 742 тысячи рублей на исследование «Является ли злом существование ада», свидетельствуют данные с сайта госзакупок. В октябре 2021 года договор был исполнен. Единственным поставщиком закупки указан Игорь Гаспаров — доцент, кандидат философских наук, который работает в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко и Высшей школе экономики.

Какие еще исследования в 2021 году провел Институт философии РАН?

  • Научная работа «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX — начала XX: Основные идеи и позднесхоластические корни», которая обошлась в 667 тысяч рублей;
  • Исследование «Бесполезная свобода и проблема ада», 742 тысячи рублей;
  • Исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея», 686 тысяч рублей.

«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — прокомментировали РБК необходимость исследования «Является ли злом существование ада» в институте.

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