О том, что Институт философии РАН потратил 742 тысячи рублей на исследование «Является ли злом существование ада», свидетельствуют данные с сайта госзакупок. В октябре 2021 года договор был исполнен. Единственным поставщиком закупки указан Игорь Гаспаров — доцент, кандидат философских наук, который работает в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко и Высшей школе экономики.

Какие еще исследования в 2021 году провел Институт философии РАН?

Научная работа «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX — начала XX: Основные идеи и позднесхоластические корни», которая обошлась в 667 тысяч рублей;

Исследование «Бесполезная свобода и проблема ада», 742 тысячи рублей;

Исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея», 686 тысяч рублей.

«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — прокомментировали РБК необходимость исследования «Является ли злом существование ада» в институте.