Исследование: хомяков назвали главными пьяницами на планете

Об этом феномене известно еще с 1950 годов, тогда ученые выяснили, что хомяки способны выпить больше этанола, чем крысы. И это при условии, что хомяков не нужно приучать к алкоголю.

«Крыс можно заставить пить алкоголь либо путем выведения генетических линий, либо путем кормления их смесью сахара и этанола. Ее нужно давать, пока у грызунов не разовьется привычка. С хомяками по-другому. Вы можете взять хомяка прямо из зоомагазина и сразу налить ему зерновой спирт. Он с удовольствием выпьет», — рассказал сотрудник университета Флориды Даниэль Гулик.

Во время экспериментов ученые поили хомяков и вводили им алкоголь внутривенно. Поведение грызунов оценивали по четырехбалльной системе: от отсутствия видимого раскачивания до падения на бок и прекращения шевеления.

В первом случае хомяки получали огромные дозы этанола и не получали больше 0,5 балла. А если животным вводили алкоголь непосредственно в брюшко — грызуны шатались и падали будто замертво.

Толерантность хомяков к алкоголю — это длительный эволюционный процесс и адаптация к запасливому образу жизни. Они хранят в своих норах ягоды и семена, которые со временем могут забродить. Поэтому печень хомяков адаптировалась и научилась эффективно расщеплять этанол.