Школьники Петербурга получат до 200 тысяч рублей за победу и призовые места на олимпиадах

Постановление ««О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников» подписал губернатор Александр Беглов. Денежные премии смогут получить только школьники, участвующие в олимпиадах в 2020/2021 учебном году:

Школьники-победители международной олимпиады в составе сборной команды России, обучавшиеся по основным общеобразовательным программам на дату проведения олимпиады, получат по 200 тысяч рублей.

Школьники-призеры международной олимпиады в составе сборной команды России получат по 200 тысяч рублей.

Победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получат по 200 тысяч рублей.

Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, обучавшиеся по основным общеобразовательным программам на дату проведения олимпиады, получат по 100 тысяч рублей.

Как считают в Смольном, премии победителям и призерам школьных олимпиад будут «способствовать поддержке талантливой молодежи и стимулированию у них интереса к научной и исследовательской деятельности».