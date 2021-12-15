Школьники Петербурга получат до 200 тысяч рублей за победу и призовые места на олимпиадах

Петербургские школьники, победившие на международных и всероссийских олимпиадах или занявшие призовые места, получат от властей премии в размере до 200 тысяч рублей. Рассказываем, кто может рассчитывать на такое поощрение.
Постановление ««О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников» подписал губернатор Александр Беглов. Денежные премии смогут получить только школьники, участвующие в олимпиадах в 2020/2021 учебном году:
- Школьники-победители международной олимпиады в составе сборной команды России, обучавшиеся по основным общеобразовательным программам на дату проведения олимпиады, получат по 200 тысяч рублей.
- Школьники-призеры международной олимпиады в составе сборной команды России получат по 200 тысяч рублей.
- Победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получат по 200 тысяч рублей.
- Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, обучавшиеся по основным общеобразовательным программам на дату проведения олимпиады, получат по 100 тысяч рублей.
Как считают в Смольном, премии победителям и призерам школьных олимпиад будут «способствовать поддержке талантливой молодежи и стимулированию у них интереса к научной и исследовательской деятельности».
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