Петербургские школьники выиграли все медали на крупнейшем в России командном турнире по математике

В турнире XXIV Кубка памяти академика Колмогорова принимали участие 54 команды из 14 регионов страны. Ребята соревновались в математических боях в двух категориях — старшие и младшие.

Каждая команда должна была пройти четыре боя. Во время турнира командам рано утром выдавали задания. Как только команды решали задачи, они должны были защитить свое решение перед оппонентами. Все это похоже на то, как ученые защищают свои диссертации. Некоторые «бои» длились по шесть часов.

Абсолютными победителями стали школьники из Санкт-Петербургского городского математического центра президентского ФМЛ №239, в которую входят Дмитрий Ананьев, Илья Згонник, Таисия Коротченко, Роман Кузнецов, Максим Туревский и капитан команды Иван Бахарев. Они заняли первые четыре места в высшей лиге старшей группы.