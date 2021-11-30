Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе «Яндекса», прикладной центр МАСТ развивает направление, начатое совместной образовательной программой «Яндекса» и Европейского университета «Прикладной анализ данных». Программа реализуется в форматах двухлетней магистратуры и годичной программы дополнительного профессионального образования для исследователей и специалистов, которые хотят освоить инструменты работы с разными типами данных, чтобы применять их в своих областях.

Среди преподавателей и кураторов — сотрудники «Яндекса» и Европейского университета. Благодаря созданию центра историки, искусствоведы, антропологи и другие ученые, ранее не работавшие с большими данными, получат инструменты и поддержку для проведения исследований. Руководить центром будет Иван Бибилов.

В прикладном центре студенты и выпускники Европейского университета смогут пройти практику и вместе с постоянной командой разработчиков и исследователей принять участие в создании инфраструктурных проектов. Сейчас команда занимается формированием библиотеки для Python, которая позволит производить объемные вычисления с небольшими ресурсами оперативной памяти.

Другой проект в работе — инструмент, с помощью которого можно будет сканировать архивные документы со скоростью перелистывания страниц. Новый метод позволит без вреда для оригиналов оцифровывать документы и значительно сэкономит время.

«Вместе с российскими вузами Яндекс старается разрабатывать образовательные программы, которые будут отвечать требованиям индустрии. С помощью программы ПАНДАН мы хотим показать академическим специалистам, как IT-инструменты могут помочь им в исследовательской работе, в том числе в сферах гуманитарного знания. Многие исследования можно проводить с большей точностью или с меньшими временными затратами. Мы учим пользоваться "техническими" инструментами, чтобы усовершенствовать методологию и упростить процесс в целом. Прикладной центр МАСТ открывает студентам и выпускникам поле для экспериментов, возможность поработать над проектами в междисциплинарной команде», — отметила руководитель Академии «Яндекса» Евгения Куликова.