ИТМО разработал тест-систему для проверки лекарств, чтобы сократить количество испытаний на животных

Как рассказали «Собака.ru» в ИТМО, подбор эффективной модели тестирования нанофармацевтических препаратов — одна из сложнейших задач, стоящая сегодня перед учеными. Тест-система должна быть максимально похожа на часть организма, на которую нацелены исследователи — например, на сосудистую систему, и быть доступной для наблюдений за действием вещества. Существующие платформы на основе клеточных и тканевых структур не способны представить всю сложность живого организма. Поэтому зачастую исследования проводят на лабораторных животных.

Новая тест-система разработана на на основе листа шпината. Каркас устройства — проводящая сеть листа, из которой удалены все клеточные компоненты, кроме самих стенок. Платформа полностью состоит из целлюлозы — вещества, придающего растительным тканям большую механическую прочность и устойчивость формы по сравнению с животными. Полученная система совпадает по диаметру и разветвлению с артериолами и капиллярами мозга человека, что позволяет использовать ее для тестирования как традиционных, так и нанофармацевтических препаратов.

«Нам важно привлечь внимание научного сообщества к нерациональному использованию лабораторных животных. Сейчас достаточно протестировать новое соединение на клетках и сразу запускать тесты на живых существах. Я считаю, что это неправильно. Нужен промежуточный этап, который отправит многие компоненты на доработку и сохранит жизнь многим животным. Возможно, каркасы из растений как раз и станут этим шагом», — отметила соавтор статьи о разработке тест-системы, опубликованной в журнале Nano Letters, сотрудник факультета биотехнологий ИТМО Александра Предеина.