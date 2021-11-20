В Петербурге до 2026 года появится почти 100 общеобразовательных школ

Во Всемирный день ребенка в Смольном рассказали о том, что в Петербурге проживает более 600 тысяч семей, в которых воспитывается около 900 тысяч детей. При этом поддержку от города получает каждая четвертая петербургская семья. «Социальные обязательства неукоснительно выполняются, выплаты ежегодно индексируются. За последний год число многодетных семей в Петербурге увеличилось почти на три тысячи — сегодня их 49,5 тысяч», — добавил Беглов.

С 2019 года было введено в строй 94 детских сада, а за последний день — 25. До 2024 года собираются построить еще 79 детских домов. «За последние три года в городе введена в строй 31 школа. До 2026 года предстоит построить еще 99 школ», — подчеркнули в Смольном.

Дополнительное образование получают сейчас 87% юных петербуржцев. Также отмечается, что 92% детских кружков и секций бесплатны.