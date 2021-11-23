Заживляющая паутина, нанороботы и цифровая машина времени: 8 технологий ИТМО, которые (очень скоро!) изменят будущее

Научно-образовательный центр геномного разнообразия исследует геном. Уже сейчас ученым удалось получить и сохранить геном одного из видов пум — ягуарунди — это позволит им узнать особенности поведения животного. Помимо этого, специалисты ИТМО совместно с зарубежными коллегами изучили 26 полных геномных последовательностей леопардов и выявили отличия у них — эти результаты помогут в увеличении численности краснокнижного амурского леопарда.

Также центр пытается выяснить, как генетические особенности предопределяют болезни у человека.