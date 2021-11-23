Заживляющая паутина, нанороботы и цифровая машина времени: 8 технологий ИТМО, которые (очень скоро!) изменят будущее

Самые перспективные лаборатории ИТМО показали все важные исследования и разработки, которые войдут в историю науки: система, проектирующая микрорайон, умные материи из роботов, химические компьютеры для определения антибиотиков в еде и многое другое. «Собака.ru» публикует подборку технологий, который сделают нашу жизнь лучше в ближайшем будущем.
Исследование шелка пауков
Ученые лаборатории растворной химии передовых материалов и технологий (SCAMT) совместно с коллегами из Шведского университета сельскохозяйственных наук (SLU) изучили паутину. Они обнаружили, что материал обладает интересными биологическими свойствами: биосовместимостью, клейкостью, а также генетической адаптивностью. Благодаря этим функциям его можно применять в медицине. Так, специалисты предлагают использовать паутину в создании медицинских пластырей для заживления ран. Пока до промышленного производства они не дошли, но их прототипы уже существуют в лаборатории. Помимо этого, на основе паучьего шелка ученые разрабатывают подкожные хирургические нити и сенсоры для обнаружения заражения раны.
Химический компьютер
Научно-образовательный центр инфохимии разработал электрохимическую платформу, с помощью которой за несколько минут можно узнать количество бактерий и наличие антибиотиков в еде, а также вируса клещевого энцефалита в биологическом образце. Принцип ее работы основан на том, что материал погружают в гидрогель, наносят на него электроды, а затем пропускают ток. После чего компьютер собирает, обрабатывает данные и узнает концентрацию веществ в продукте. Пока определение бактерий и вируса возможно при помощи электрохимической платформы и ноутбука, но в скором времени это будет портативное устройство.
Перовскитные шахматы
Ученые Нового физтеха изобрели шахматы из пероскита (минерала). По беспроводной сети в каждую из шахматных фигурок поступает энергия через специальный передатчик, реализованный на метаповерхности — это позволяет поглощать электрическое поле вокруг человека. По словам специалистов, эта технология может быть применена для создания дисплея или беспроводной зарядки.
Групповая роботехника
Еще ученые Нового физтеха изучают физику в робототехнических системах, а конкретно — пытаются научить роботов самоорганизовываться. Пока эксперименты проводят над роботами-шайбами, но в идеале — хотят создать высокотехнологичный песок, принимающий любую форму и выполняющий разные функции с помощью ранее заложенных программ.
Расшифровка генома
Научно-образовательный центр геномного разнообразия исследует геном. Уже сейчас ученым удалось получить и сохранить геном одного из видов пум — ягуарунди — это позволит им узнать особенности поведения животного. Помимо этого, специалисты ИТМО совместно с зарубежными коллегами изучили 26 полных геномных последовательностей леопардов и выявили отличия у них — эти результаты помогут в увеличении численности краснокнижного амурского леопарда.
Также центр пытается выяснить, как генетические особенности предопределяют болезни у человека.
Экзоскелет
Ученый Алексей Ледюков из Международной лаборатории биомехатроники и энергоэффективной роботехники разработал пневматический костюм, позволяющий человеку поднять предметы до 80 килограмм. По словам автора изобретения, такая технология может помочь сотрудникам МЧС во время спасательных операций или сотрудникам промышленной сферы.
Цифровая машина времени
Национальный центр когнитивных разработок создал приложение, с помощью которого можно наглядно изучать, как развивалась любая территория. Его сотрудники продемонстрировали технологию в действии на примере Кронштадта. Они оцифровали архивные документы и современные данные города и внесли их в систему. Благодаря специальным алгоритмам программа сгенерировала детальное описание заданного периода времени и создала цифровую среду местности. Например, человек может дать команду программе — восстание в Кронштадте в марте 1921-го года — а интерактивная модель на основе имеющихся данных воспроизведет происходящее на экране.
Искусственный интеллект в планировании территории
Национальный центр когнитивных разработок также придумал систему, основанную на искусственном интеллекте, которая способна генерировать проекты застройки новых районов и выполнять функциональное зонирование территории. Например, анализируя данные проектов победителей конкурса «Формирование комфортной городской среды» и учитывая стандарты благоустройства, система воплощает в жизнь совершенно новый проект. На эту задачу у одного специалиста обычно уходит от двух недель до нескольких лет, а программа просчитывает все детали за считанные минуты. Технология облегчит жизнь урбанистам, девелоперам, застройщикам и органам власти.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.