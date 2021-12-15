Олег Шпынов (JetBrains) — о том, как голод продлевает жизнь (что? да!), замедляет старение и других экспериментах с геномом

Что такое эпигенетика и можно ли продлить жизнь уже сейчас? На эти и другие вопросы ответил руководитель группы биоинформатики JetBrains Research BioLabs Олег Шпынов во время записи подкаста «Лабибэй» в Третьем месте. Публикуем главное.
О том, как я попал в JetBrains
После школы я поступил в СПбГУ на математика-программиста. На одном из курсов практику у нас вел Максим Шафиров — текущий СEO JetBrains — он пригласил меня на стажировку к ним в компанию. Тогда мы с коллегой создали среду для разработки на языке Ruby — RubyMine, породившую большое количество успешных продуктов в организации. В 2013-м году увидел на «Хабре» объявление о запуске курсов по биоинформатике в Академическом университете Алферова и пошел учиться. Как настоящий студент, вставал по субботам и ездил на пары к 9 утра — это классно! Нам рассказывали, как устроены циклы Кребса и дыхание в клетке. К концу курса президент компании JetBrains предложил попробовать свои силы в полноценном проекте. Так я и стал заниматься эпигенетикой.
Об эпигенетике
Раньше считалось, что 95 % информации ДНК, записанной в клетке, — лишь мусор. Это изменилось благодаря развитию эпигенетики — разделу генетики, изучающему наследуемые изменения активности генов во время роста и деления клеток. Да, информация наследуется, но как досконально — никто не знает. Люди, предки которых пережили блокаду, отличаются от тех, кто не подвергался таким серьезным голодовкам. Информация может передаваться через поколение несмотря на то, что большая ее часть стирается. Если посмотреть на количество данных в процессе развития гамет — половых клеток — то в какой-то момент почти вся эта эпигенетическая информация исчезает, а потом наносится обратно. Можно считать, что эпигенетика — нечто, несущее отпечаток от всей жизни клетки.
Об открытии Яманаки
Японский ученый Яманаки первым предложил коктейль из сигнальных белков, позволяющий изменять обычную клетку в индуцированную стволовую. Так, можно взять жировую ткань, поместить ее в набор из четырех белков, и клетка обновит свое эпигенетическое состояние от уровня тех генов, на которых она сейчас находится, до стволовых. Это очень крутая работа! Например, если происходит надрыв сердечной мышцы, и в пространстве появляется рубец, то ткань не будет больше выполнять свою функцию. А умели бы брать жировые клетки ткани, репрограммировать их и впрыскивать в момент инфаркта пациенту — получили бы идеальное заживление. Потенциал применения технологии огромен. Но, к сожалению, ее не используют повсеместно, потому что клетки довольно часто перерождаются в раковые.
О старении
Есть замечательная работа Стива Хоппенга — эпигенетические часы метилирования. Ученый построил модель количественной оценки старения, использовав измерения более 450 000 CpG-динуклеотидов из клеток крови людей возраста от 19 до 101 года. Согласно этому исследованию, на скорость эпигенетического старения влияет пол человека и вариации генома. Этот метод может предсказать биологический возраст с точностью до пяти лет. Но недавно ученые выяснили, что часы плохо работают у людей, подвергавшихся голоданию. То есть, потенциально можно придумать вещество, которое отмотает назад эти часы у нас и продлит жизнь.
Во время неоднократных экспериментов специалисты уже доказали, что уменьшение количества еды у мышей за день на 30 % может продлить их продолжительность жизни почти в два раза. У людей — сложнее. Сейчас мы в JetBrains пытаемся на основе открытых источников проанализировать весь объем имеющейся информации и связать эпигенетические модификации с процессами старения. Пробовали находить причинно-следственные связи, но быстро осознали, что пока не хватает данных.
Недавно запустили масштабный эксперимент, который наконец-то можно опубликовать в новом журнале Nature Aging. Он посвящен сбору большого дата-сета. Обычно специалисты мало уделяют внимания отбору пожилых людей. Но в этот раз на каждого человека возрасте 20-30 лет мы находили участника с такими же диагнозами в возрасте 60-70 лет без серьезных проблем со здоровьем и сравнивали. Обнаружили, что с точки зрения пяти самых важных функциональных эпигенетических факторов модификаций нет, но мы нашли их в метилировании ДНК. Благодаря тому, что у нас есть разнородные данные, удалось связать изменения метилирования ДНК с некоторыми функциональным элементами в генах и потенциально построить гипотезы, почему происходит старение. Пока у нас продолжается эксперимент.
Где обучиться биоинформатике в Петербурге?
В Петербурге есть Институт биоинформатики (некоммерческая организация, где можно получить дополнительное образование), магистратура при СПбГУ и ИТМО (здесь есть системная биология и алгоритмическая биоинформатика).
Записала Маргарита Бердненникова
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