Олег Шпынов (JetBrains) — о том, как голод продлевает жизнь (что? да!), замедляет старение и других экспериментах с геномом

О старении

Есть замечательная работа Стива Хоппенга — эпигенетические часы метилирования. Ученый построил модель количественной оценки старения, использовав измерения более 450 000 CpG-динуклеотидов из клеток крови людей возраста от 19 до 101 года. Согласно этому исследованию, на скорость эпигенетического старения влияет пол человека и вариации генома. Этот метод может предсказать биологический возраст с точностью до пяти лет. Но недавно ученые выяснили, что часы плохо работают у людей, подвергавшихся голоданию. То есть, потенциально можно придумать вещество, которое отмотает назад эти часы у нас и продлит жизнь.

Во время неоднократных экспериментов специалисты уже доказали, что уменьшение количества еды у мышей за день на 30 % может продлить их продолжительность жизни почти в два раза. У людей — сложнее. Сейчас мы в JetBrains пытаемся на основе открытых источников проанализировать весь объем имеющейся информации и связать эпигенетические модификации с процессами старения. Пробовали находить причинно-следственные связи, но быстро осознали, что пока не хватает данных.