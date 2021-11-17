ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников. В том числе и в России

Как пишет РИА Новости, инцидент, из-за которого в ЕСПЧ приняли подобный запрет, произошел в Хорватии. Но российский Верховный суд включил его в обобщение решения европейского суда. Это связано с тем, что правовые позиции Страсбургского суда распространяются на все государства, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека.

В обобщении сказано, что хорватский учитель оскорбил ребенка, когда тот опоздал в школу. Он назвал его «дураком» и «деревенщиной», учитель заявил, что «когда вы говорите дураку, что он − дурак, это не должно быть для него оскорблением».

После подобных высказываний у школьника выявили «посттравматическое стрессовое расстройство». ЕСПЧ также указал, что национальные власти должны принять законодательные и социальные меры, чтобы искоренить в учреждениях жестокие формы обращения с детьми, и тем самым обеспечить «нулевую степень терпимости» по отношению к любому насилию или жестокому обращению.