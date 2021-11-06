В двух вузах Петербурга можно будут получить второе высшее образование бесплатно в сфере искусств

Со следующего учебного года у россиян появится возможность получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
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Получить дополнительное высшее образование можно будет в десяти российских вузах, два из которых находятся в Петербурге. Речь идет о Петербургском государственном институте кино и телевидения, а также Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.
В перечне специальностей — режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.
Отбор абитуриентов будет проходить на конкурсной основе. Претенденты должны будут пройти творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. Сдавать ЕГЭ для этого не нужно. Абитуриенты, которые смогут набрать наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места.
При этом для тех, кто собирается получить первое образование в области искусств, увеличат количество бюджетных мест. Отбор соискателей, имеющих высшее образование, будет проводиться отдельно от тех, кто поступает в первый раз.
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