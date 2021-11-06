В двух вузах Петербурга можно будут получить второе высшее образование бесплатно в сфере искусств

В перечне специальностей — режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Отбор абитуриентов будет проходить на конкурсной основе. Претенденты должны будут пройти творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. Сдавать ЕГЭ для этого не нужно. Абитуриенты, которые смогут набрать наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места.

При этом для тех, кто собирается получить первое образование в области искусств, увеличат количество бюджетных мест. Отбор соискателей, имеющих высшее образование, будет проводиться отдельно от тех, кто поступает в первый раз.