Рособрнадзор планирует вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике

Обязательный ЕГЭ по базовой математике отменили в 2021 году из-за пандемии. Тогда этот предмет могли выбрать только те ученики, кому математика нужна была для поступления в вуз.

Музаев добавил, что школы должны автоматически вернуться к «доковидному порядку» в январе 2022 года. Тогда же заканчивается действие постановления правительства об ограничениях из-за коронавируса в школах. Но есть вероятность, что его могут продлить.