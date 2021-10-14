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Наука и образование

Рособрнадзор планирует вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике

Рособрнадзор планирует вернуть ЕГЭ по базовой математике в качестве обязательного предмета для сдачи выпускниками школ. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, пишет ТАСС.

Обязательный ЕГЭ по базовой математике отменили в 2021 году из-за пандемии. Тогда этот предмет могли выбрать только те ученики, кому математика нужна была для поступления в вуз.

Музаев добавил, что школы должны автоматически вернуться к «доковидному порядку» в январе 2022 года. Тогда же заканчивается действие постановления правительства об ограничениях из-за коронавируса в школах. Но есть вероятность, что его могут продлить.

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