В России стартует пилотный проект по введению электронных аттестатов об образовании

Пилотный проект по отказу от бумажных аттестатов в пользу электронных продлится до конца 2021 года. Участвовать в этом эксперименте будут школы, функционирующие на базе пяти российских университетов — МГТУ имени Баумана, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, МПГУ, УрФУ имени Ельцина и Российского университета транспорта (МИИТ).

Аттестат, созданный в Едином реестре цифровых документов об образовании, будет доступен через личный кабинет на портале государственных услуг. В него войдет вся информация об образовании выпускника, как и в бумажном дипломе. Университет заверит данные электронной подписью.

«В дальнейшем цифровой формат значительно упростит использование документа об образовании в различных жизненных ситуациях. Важно, что его невозможно будет потерять или испортить. А значит не придется его восстанавливать, бегая по инстанциям. Такой диплом или аттестат не нужно будет предоставлять при трудоустройстве. Работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать все, что нужно об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, о том, что в России планируют отказаться от бумажных дипломов в пользу электронных, стало известно в 2019 году. Начать тестировать систему предполагалось в том же году на базе пяти университетов страны, а в 2020 году — еще 15 высших учебных заведений. Министерство образования и науки России называло такую меру способом борьбы с поддельными документами о наличии высшего образования — электронные дипломы фальсифицировать, по их мнению, будет невозможно.