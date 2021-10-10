Из-за студенческих вечеринок у общежитий СПбГУ в Петергофе хотят разместить пункт полиции

По словам Грязнова, такое решение было принято из-за вечеринок, во время которых студенты выпивали, не соблюдали тишину и нарушали коронавирусные ограничения. Например, одна из таких сходок прошла 19 сентября.

Также ранее «Фонтанка» писала о том, что в ночь на 25 сентября вызывали полицию в 14-е общежитие на Ботанической улице. Тогда у студентов было найдено пиво, некоторых из них отправили в отделение за распитие.

В свою очередь студенты в телеграм-канале «Лупа и Пупа» объяснили, что играли в настолки на парапете общежития и добавили, что «это не то же самое, что пьяные тусовки». При этом они не отрицали, что пили пиво. По их мнению, они «не виноваты, что в общежитии негде собраться большой компанией и банально отдохнуть после тяжелой недели».