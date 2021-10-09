Как спасти и адаптировать историческое наследие? Вот бесплатный курс для горожан

Архитекторы.рф запустили бесплатный онлайн-курс «Спасти и адаптировать: как работать с историческим наследием?», посвященный работе с объектами культурного наследия.
Всего курс включает в себя 11 видеолекций, а также текстовые материалы и тесты. Редактор курса — Ася Зольникова, журналист и автор телеграм-канала об архитектуре «домики».
Темы видеолекций:
1. Как работает законодательство в сфере наследия;
2. Как устроена современная градозащита в России;
3. Устойчивая регенерация наследия: что об этом должен знать управленец;
4. Стратегия развития ОКН на примере Морозовского городка;
5. Стратегия развития ОКН на примере Дербента;
6. Финансирование исторического наследия: как выбрать грамотный подход;
7. Стратегия развития ОКН на примере Томска;
8. ОКН глазами архитектора: кинотеатр «Художественный»;
9. ОКН глазами архитектора: Фонарные Бани;
10. ОКН глазами активистов: Иркутск;
11. ОКН глазами активистов: Коломна
Среди экспертов курса — директор «Школы наследия» Инна Крылова, юрист Дмитрий Чарахчьян; сооснователь и координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин; директор проектов КБ Стрелка Екатерина Малеева и многие другие.
Онлайн-курсы — часть программы Архитекторы.рф, которая доступна посетителям после прохождения регистрации. Помимо этого, можно пройти следующие курсы: «Новый стандарт качества городской среды, «Новая мобильность», «Развитие идеи полноценных улиц для пешеходов и велосипедистов», «Голландский урбанизм» и другие.
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