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Наука и образование

Как спасти и адаптировать историческое наследие? Вот бесплатный курс для горожан

 Архитекторы.рф запустили бесплатный онлайн-курс «Спасти и адаптировать: как работать с историческим наследием?», посвященный работе с объектами культурного наследия. 

Всего курс включает в себя 11 видеолекций, а также текстовые материалы и тесты. Редактор курса — Ася Зольникова, журналист и автор телеграм-канала об архитектуре «домики».

Темы видеолекций:

1. Как работает законодательство в сфере наследия;

2. Как устроена современная градозащита в России;

3. Устойчивая регенерация наследия: что об этом должен знать управленец;

4. Стратегия развития ОКН на примере Морозовского городка;

5. Стратегия развития ОКН на примере Дербента;

6. Финансирование исторического наследия: как выбрать грамотный подход;

7. Стратегия развития ОКН на примере Томска;

8. ОКН глазами архитектора: кинотеатр «Художественный»;

9. ОКН глазами архитектора: Фонарные Бани;

10. ОКН глазами активистов: Иркутск;

11. ОКН глазами активистов: Коломна

Среди экспертов курса — директор «Школы наследия» Инна Крылова, юрист Дмитрий Чарахчьян; сооснователь и координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин; директор проектов КБ Стрелка Екатерина Малеева и многие другие.

Онлайн-курсы — часть программы Архитекторы.рф, которая доступна посетителям после прохождения регистрации. Помимо этого, можно пройти следующие курсы: «Новый стандарт качества городской среды, «Новая мобильность», «Развитие идеи полноценных улиц для пешеходов и велосипедистов», «Голландский урбанизм» и другие.

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