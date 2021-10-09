Как спасти и адаптировать историческое наследие? Вот бесплатный курс для горожан

Всего курс включает в себя 11 видеолекций, а также текстовые материалы и тесты. Редактор курса — Ася Зольникова, журналист и автор телеграм-канала об архитектуре «домики».

Темы видеолекций:

1. Как работает законодательство в сфере наследия;

2. Как устроена современная градозащита в России;

3. Устойчивая регенерация наследия: что об этом должен знать управленец;

4. Стратегия развития ОКН на примере Морозовского городка;

5. Стратегия развития ОКН на примере Дербента;

6. Финансирование исторического наследия: как выбрать грамотный подход;

7. Стратегия развития ОКН на примере Томска;

8. ОКН глазами архитектора: кинотеатр «Художественный»;

9. ОКН глазами архитектора: Фонарные Бани;

10. ОКН глазами активистов: Иркутск;

11. ОКН глазами активистов: Коломна