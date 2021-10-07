Замдекана экономического факультета СПбГУ Гузова отстранили от должности. Он разделил студентов на «нормальных», «убогих» и «саботажников»

«Мне переслали скриншот сообщения, где на вопрос студента о практике Гузов Юрий Николаевич пишет: «нормальные люди идут в переписчики, убогие в волонтеры, саботажники ждут отчисления». На мой взгляд ответ некорректен и не может быть дан студенту исполняющим обязанности декана. Прошу обратить внимание на этот случай и провести с ним беседу о недопустимости такого общения», — пишет студент СПбГУ в виртуальной приемной вуза.

В ответ на обращение студента проректор по организации работы с персоналом Владимир Еремеев заявил, что Гузова освободили от должности первого заместителя декана. Новым первым заместителем декана Экономического факультета назначен доцент Виктор Титов.

Напомним, в конце сентября студенты старших курсов нескольких гуманитарных факультетов СПбГУ рассказали о принуждении к работе на Всероссийской переписи населения вместо практики. Учащимся Экономического факультета на совещании 29 сентября сообщили, что работа на переписи обязательна и освобождение от нее получат только заболевшие. В Росстате, организующем перепись, отмечали, что участие студентов в работе добровольное.