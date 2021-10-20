Почему люди испытывают романтическое влечение к роботам и сможет ли искусственный интеллект нас полюбить?

Лаборатория Касперского провела исследование, согласно которому 45 процентов пользователей дейтинг-приложений готовы завести романтические отношения с нейросетью. Почему люди могут любить роботов и способен ли искусственный интеллект испытывать чувства к человеку — рассказывает руководитель лаборатории «Машинное обучение», доцент факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Фильченков.
О предпосылках сексуального влечения к роботам
Человеку всегда была свойственна эмоциональная связь с другими объектами: например, с животными. Согласно американскому исследованию Альфреда Кинсли, 8% мужчин и 3,6% женщин могут заниматься сексом с питомцами. Бразильские ученые выяснили, что 34% мужчин (согласно результатам полиграфа на маленькой выборке — 81%) вступали в сексуальные отношения со зверями.
Помимо этого, во многих культурах рабов воспринимали как вещи, но все равно с ними вступали в сексуальный контакт. Похожую тенденцию можно наблюдать и в нацистской идеологии, предполагавшей принижение одних народов другими: например, массовые изнасилования славянских девушек в Восточной Европе.
К современным предпосылкам можно отнести выпуск голосового помощника Samsung в виде девушки. Первые две-три недели после того как она поступила в продажу, некоторые пользователи обсуждали преимущественно не ее функциональные качества, а эротические эмоции, которые она вызывает.
Какие существуют теории?
Существуют теории, объясняющие, за счет чего человек вступает в интимную связь с роботами. Одной из них является модель иллюзии сексуального взаимодействия. Она предполагает, что, возбуждаясь, человек может концентрироваться на одной навязчивой идее настолько, что готов получить удовлетворение вне зависимости от последствий.
Есть еще одна концепция — модель коэволюции человеческо-эроботического взаимодействия. Она утверждает, что человек является биологическим эро-обучаемым агентом (его сексуальные предпочтения формируются в процессе), изменяющим свое поведение под влиянием эротических и социальных стимулов, которые могут воспроизводить роботы. В перспективе мы эволюционируем до того, что не будем видеть в сексуальном взаимодействии с роботами ничего плохого. Например, если с ранних лет смотреть на эротичных андроидов, а в период полового созревания начать реализовать с ними свои потребности, то наше сексуальное поведение будет завязано на этом.
Как все устроено на практике?
Сейчас уже есть люди, испытывающие романтическое влечение к роботам, — цифросексуалы. Чаще всего к ним относят людей, вступающих в сексуальные отношения при помощи технических устройств (например, сюда относится секстинг). Это поколение сможет вполне взаимодействовать с искусственным интеллектом как с программой, а половой контакт обеспечивать при помощи теледильдоники (прим. ред. — электронные секс-игрушки, управляемые с помощью компьютера). Но некоторые выделяют и второе поколение цифросексуалов — тех, кто сможет физически контактировать с роботами. Для них современный рынок секс-андроидов динамично развивается и предлагает модели, предназначенные для мужчин и женщин. Например, в 2017 году в США представили гиперреалистичную силиконовую секс-игрушку по имени Harmony. Она может поддерживать диалог, шутить, флиртовать и в целом демонстрировать значительно более интеллектуальное поведение, чем безмолвная секс-кукла.
О персонификации и чувствах к роботам
У людей есть персонификация — психологический механизм, позволяющий присваивать человеческие качества (например, эмоции) объекту, испытывать к нему эмпатию. Многие мифы построены на этом понятии: так наши предки объяснили поведение вулкана — они наделили его собственной волей и назвали Гефестом. И мы продолжаем этим заниматься до сих пор: даем имена растениям или роботам-пылесосам, испытываем к ним большую симпатию. Зарубежные и российские разработчики известных IT-компаний неоднократно сообщали, что пользователи часто флиртуют с голосовыми помощниками и склоняют их к сексуальному взаимодействию: например, просят об оральном сексе. Но иногда подобные связи заходят достаточно далеко: в 2018 году 35-летний японец Акихико Кондо женился на голограмме игрового персонажа Хацуне Мику. Это яркий пример того, что человек может полюбить робота.
Полюбит ли нас искусственный интеллект?
Чувства и эмоции человека зависят не только от мозга, но и еще от нервной системы, микробиоты — всех бактерий, живущих в кишечнике. Чтобы робот любил, необходимо воспроизвести все эти компоненты. Текущие исследования по созданию искусственного мозга продвигаются, но в ближайшие 10 лет вряд ли стоит ожидать прогресс в этом направлении, а о других составляющих нашего организма речь пока и вовсе не идет.
Сейчас ученые стремятся научить роботов понимать эмоции человека и имитировать собственные. Известный тест Тьюринга предполагает, что программу можно назвать искусственным интеллектом тогда, когда она научится воссоздавать человеческое общение так, что мы не сможем отличить его от настоящего. Но людям настолько важно быть любимыми, что секс-андроидам не нужно будет проходить этот тест. Ведь даже в обычных человеческих отношениях нас легко обмануть, поэтому остается только верить партнерам. И это прекрасно!
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