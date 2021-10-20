Почему люди испытывают романтическое влечение к роботам и сможет ли искусственный интеллект нас полюбить?

О предпосылках сексуального влечения к роботам

Человеку всегда была свойственна эмоциональная связь с другими объектами: например, с животными. Согласно американскому исследованию Альфреда Кинсли, 8% мужчин и 3,6% женщин могут заниматься сексом с питомцами. Бразильские ученые выяснили, что 34% мужчин (согласно результатам полиграфа на маленькой выборке — 81%) вступали в сексуальные отношения со зверями.

Помимо этого, во многих культурах рабов воспринимали как вещи, но все равно с ними вступали в сексуальный контакт. Похожую тенденцию можно наблюдать и в нацистской идеологии, предполагавшей принижение одних народов другими: например, массовые изнасилования славянских девушек в Восточной Европе.



К современным предпосылкам можно отнести выпуск голосового помощника Samsung в виде девушки. Первые две-три недели после того как она поступила в продажу, некоторые пользователи обсуждали преимущественно не ее функциональные качества, а эротические эмоции, которые она вызывает.