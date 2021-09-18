Петербургские археологи нашли уникальный геоглиф в виде быка в Туве — его возраст может быть старше 4 тыс. лет

Во время раскопок на могильнике Хондергей 22 археологи нашли ритульно-поминальное сооружение, под насыпью которого находился геоглиф в виде быка. По мнению экспертов, изображение относится к эпохе ранней бронзы — об этом свидетельствуют находки керамики с трубчатым орнаментом. Также геоглиф сохранился лишь частично. Специалисты считают, что его передняя часть была уничтожена в 40-е годы прошлого века при строительстве дороги.

При этом ранее таких выкладок археологи в Туве не находили. Аналогии этому изображению быка можно встретить среди петроглифов Калбак-Таша I в Российском Алтае.



По словам руководителя Тувинской археологической экспедиции, старшего научного сотрудника Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН к.и.н. Марины Килуновской, сам мотив быка «весьма характерен для культур Центральной Азии именно в эпоху ранней бронзы». В скифское время их заменили олени.

«Мы встречаем быков в группах петроглифов на территории Тувы и сопредельных территорий, но геоглиф в виде фигуры животного – пока уникальное явление, пожалуй, даже для региона Центральной Азии в целом. И, хотя сам мотив узнаваем и позволяет реконструировать с высокой степенью достоверности утраченную часть, подобных каменных выкладок мы ранее не встречали. На наш взгляд, уникальность находки и угроза ее сохранности из-за проходящей рядом дороги, делают ее более чем достойным объектом для музеефикации. В настоящее время мы работаем с коллегами в Туве, чтобы это стало возможным», — рассказала она.