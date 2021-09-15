Меньше тревоги и больше друзей: как гаджеты влияют на эмоциональное состояние и жизнь детей

Специалисты проанализировали данные 11,8 тыс. школьников. Они использовали для оценки не только заполненные ими анкеты, но и родительские отчеты о проблемах с успеваемостью и поведением, а также итоги психологической диагностики детей.

Выяснилось, что частое использование гаджетов не приводит к повышенной тревожности или развитию депрессии. Зато оно помогает детям иметь больше друзей: соцсети и другие сервисы способствуют общению между сверстниками.

На проблемы с поведением гаджеты влияют в 2,5 раза меньше, чем социально-экономические факторы. А психологические сложности чаще становятся причиной, а не следствием чрезмерного внимания к интернету.

Исследователи пришли к выводу, что дети, которые ощущают недостаток внимания со стороны родителей, более склонны проводить время в сети или за видеоиграми. Также к гаджетам более привязаны школьники, имеющие проблемы со сном.

В целом мальчики в день проводят за экранами гаджетов на 45 минут больше, чем девочки. В будни они могут быть заняты цифровыми развлечениями по четыре часа, в выходные — почти по пять часов. Причем мальчики отдают предпочтение видеоиграм, а не соцсетям.

Почему советская модель воспитания «мальчик/девочка» опасна для детей рассказала для «Собака.ru» мать двоих сыновей, создательница Telegram-канала «Так геями становятся» Ксения Боровинская.