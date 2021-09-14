Американский стартап намерен воскресить мамонтов. Первых детенышей ждут к 2025 году!

«Воскресить» шерстистого мамонта, исчезнувшего 4 тысяч лет назад, намерены генетики во главе с Джорджем Черчем из Гарвардской медицинской школы. Для того, чтобы воссоздать популяцию, прибегнут к технологии редактирования генов CRISPR/Cas9. Формально это будут не «чистокровные» мамонты, а гибриды — ученые смешают гены шерстистых мамонтов с генами азиатских слонов, которые совпадают друг с другом на 99,6%. Таким образом, с генетической точки зрения, полученные гибриды будут стопроцентными шерстистыми мамонтами.

Необходимые участник генетического кода мамонтов планируется получить из сохранившихся останков. Эмбрионы будут вынашивать либо живые азиатские слоны, либо искусственные матки — второй способ быстрее, так как у слонов беременность длится 22 месяца. Как пишет CNN, первых детенышей ждут в ближайшие четыре-шесть лет — к 2025-2027-у году.

Возвращение мамонта в измененной форме может помочь восстановить хрупкую экосистему арктической тундры, бороться с климатическим кризисом и сохранить находящегося под угрозой исчезновения азиатского слона, с которым шерстистый мамонт наиболее тесно связан.